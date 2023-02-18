Macar ekibin ''öldü'' dediği genci AKUT kurtardı

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Macar ekibinin, hayatını kaybettiğini duyurduğu 15 yaşındaki Ali Balcı'nın AKUT ekibi tarafından kurtarıldığı ve şu anda tedavi altında olduğu belirlendi.

Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybettiği sanılan 15 yaşındaki çocuğun hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden Hatay'da, Gazi Mahallesi'ndeki 10 katlı Gül Apartmanı da yıkıldı.

Apartman ve çevresinde ekiplerin arama- kurtarma çalışmalarına, Macaristan'dan gelen Pest ili kurtarma ekibi de destek verdi.

Macar ekip, 11 Şubat'ta sosyal medyadan kurtarma çalışmalarına ait fotoğrafları "Ali, sonsuza kadar uyuyakaldı. Onu kurtarmayı başaramadık. Konuşmadığımız bir şey var çünkü bizi de etkiledi. Sevgili Ali, seni sonsuza kadar unutmayacağız." notu ile paylaştı.

Deprem bölgesinde başka noktalarda da kurtarma çalışmalarında bulunan Macar ekibi, ülkesine dönerken, duygusal paylaşıma ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Paylaşımda enkaz altında kalarak bacağı ezilen çocuğun 15 yaşındaki Ali Balcı olduğu, Macar ekibin bölgeden ayrılması sonrası piyade komando ekibinin enkazda canlı olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen AKUT Rize gönüllülerince 48 saat kaldığı enkazdan 5 saatlik çalışmayla yaralı kurtarıldığı ortaya çıktı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Anne ve babasının enkazda cansız bedenlerine ulaşılan çocuğun, hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kurtarma anlarını anlatan AKUT Rize ekip lideri Güçlü Alioğlu, "Tehlikeli bir bölge olduğu için çalışma daha sonrasında yarım bırakılmış. Bir Macar ekibinin orada çalıştığı ve sonra da ayrıldığını öğrendik. Ekibimiz 5 saat çalışmanın neticesinde Ali'yi oradan canlı çıkardı." dedi.

"ALİ YAŞIYOR, İÇLERİ RAHAT OLSUN"

Ali'nin aile bireylerinin kurtarılamadığını söyleyen Güçlü Alioğlu, şöyle devam etti:

"Ali, enkaz altında anne ve babasıylaydı. Kendi yaşıyordu, ailesi vefat etmiş. O apartmandan Ali dışında 2 kişi daha canlı çıktı. Başka yaşam bilgisi bize gelmedi. Macar ekibinin Ali için üzgün olduğunu paylaşmış. Çıkardığımız Ali, aslında Macar ekibinin vefat ettiğini düşündüğü Ali Balcı. Sağlıklı bir şekilde çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Biz Macar ekibine teşekkür ederiz; ülkemize gelip bize yardım ettiler. Bir taraftan da Ali yaşıyor; içleri rahat olsun, üzülecek bir şey yok." diye konuştu.

DHA