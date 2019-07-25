Madenciler süre verdi: 25 Ağustos'a kadar anlaşma olmazsa...

Genel Madenciler İşçileri Sendikası ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 60 günlük yasal grev süresi başlamıştı. GMİS Yönetim Kurulu, maden işçileriyle birlikte sendikanın toplantı salonunda basın açıklaması yaptı. Maden işçileri, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Maden işçisi yalnız değildir”, “Madenci feneri sönmeyecek” sloganları attı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2019 yılının başından bu yana yaklaşık 7 aydır Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nde toplu iş sözleşmelerin bitirilememesinin maden işçilerini huzursuz ettiğini söyledi. TÜRK-İŞ’e bağlı 17 sendika olarak yaklaşık 152 bin işçiyi temsil ettiklerini ifade eden başkan Yeşil, “Biz, kamuda en düşük ücretin 3 bin 500 TL´ye yükseltilmesini, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettik. Hükümet ise teklifinde 3 bin 500 TL altında brüt ücret alanlara seyyanen 60 TL brüt ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önerdi. Biz de Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bu teklifin kabul edilemez olduğunu söyledik” dedi.

“6 AĞUSTOS´TA GREV KARARIMIZI BİLDİRECEĞİZ”

Genel Başkan Yeşil, ekonomik krizin faturasının maden işçilerine kesilmek istendiğini buna karşılık başkanlar kurulu olarak grev hazırlıklarına başlama kararı aldıklarını söyledi. TTK ve MTA´da 60 günlük grev sürecinin devam ettiğini ifade eden Yeşil, şöyle dedi:

“25 Ağustos´a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK´da ve MTA´da greve başlayacağız. Ancak, grev kararını en az 6 işgünü önce karşı tarafa bildirmek zorundayız. Bayram tatili ve idari tatil olasılığını da dikkate aldığımızda en uygun tarih olarak 6 Ağustos 2019 tarihi görünüyor. Gönül ister ki hiç bunlara gerek kalmasın ve toplu iş sözleşmelerimiz en kısa zamanda imzalansın. Kamu Çerçeve Anlaşması´nın hâlâ imzalanmamış olması çalışma yaşamını huzursuz etmektedir. Hükümetin en kısa zamanda yeni ücret teklifini vermesini bekliyoruz. Önceki teklifi tartışmaya değer bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ekonomik krizi biz çıkartmadık, biz işimizi yapıyor, borçlarımızı ödüyoruz. Biz üretmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Biz, yer altında doğaya karşı savaşarak rızkımızı kazanıyor, ülkemize ve milletimize katkı veriyoruz. Bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum etmek isteyenler ve bizi greve mecbur bırakanlar, ülkemizin ve milletimizin geleceği ile oynamış olurlar.”

Basın açıklaması, maden işçilerinin attığı sloganların ardından sona erdi.