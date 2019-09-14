Madenin yetkilisinden skandal sözler: Siyanürü şifalı su ilan etti!

CHP Ordu il örgütü ile Fatsa ilçe örgütü, Fatsa’daki altın madeni sahasında incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile firma yetkilisi arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Birgün gazetesinin haberine göre altın madeni yetkililerinin buradaki siyanür havuzuna düşen bir işçinin hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını, siyanürün zararsız hatta vitaminlerde bulunan son derece faydalı bir madde olduğunu belirtmesi üzerine Adıgüzel, “Fatsa Ilıca ve Çatalpınar Acısu'dan sonra bölgede üçüncü bir şifalı su daha tespit edildi. Üstelik tesisi de hazır” diyerek ironi yaptı.

Firma yetkilisi, “Türkiye'de ormanların sadece binde üçü madenler için kesiliyor” deyince, Adıgüzel, kendisine Kanada'daki bu oranın ne kadar olduğunu sordu. Ancak soru yanıtsız kaldı. Köylünün de ormanı kullandığını ifade eden yetkiliye Adıgüzel’den, “Toprağın da ormanın da asıl sahibi bizleriz” yanıtı geldi.



Siyanür geldi, kuşlar gitti! Fatsa ölüyor