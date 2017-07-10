Mahalleli isyan etti: 20 metre için 1 kilometre yürüyoruz

Eskişehir'de merkez Tepebaşı ilçesinde, iki ay önce bir öğrencinin fotoğraf çekmek için çıktığı vagon üzerinde akıma kapılarak yaşamını yitirmesinin ardından, bölge sakinlerinin tren yolundan karşıya geçmek amacıyla kullandığı geçit kapatıldı. Evlerinin 20-30 metre uzağındaki karşı caddede bulunan bakkala gidebilmek için yaklaşık 1 kilometre yürümek zorunda kalanlar, üst ya da alt geçit yapılmasını istiyor. Mahallede 50 yıldır yaşayan Habibe Kaya (72), "Adeta şehrin ortasında mahsur kaldık" dedi.

Eskişehir'de merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri, karşı caddedeki bakkala gidebilmek için kullandıkları tren yolu üzerindeki geçidin kapatılması nedeniyle bölgeye üst ya da alt geçit yapılmasını istiyor.

21 Mayıs'ta Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda fotoğraf çekmek için vagonların üzerine çıkan Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir'in akıma kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından, mahallenin içinden geçen tren yolu üzerindeki geçit ter örgüyle kapatıldı.

Bölgede yaşayanlar, geçidin kapatılmasıyla okul ve küçük marketin bulunduğu karşı tarafa geçmek için yaklaşık 1 kilometre yürümek zorunda kalıyor.



Söz konusu mahallede 50 yıldır yaşayan Habibe Kaya (72), temel ihtiyaçlarını karşılamak için küçük markete gidemediklerini dile getirerek şunları söyledi:



"Çocuklarımız burada büyüdü. Tren yolunun karşısı eskiden boş meydandı. Çocuklarımız orada top oynardı. Bir tarafımız araçların çok hızlı gittiği Ankara karayolu. Bütün işlerimizi, ihtiyaçlarımızı tren yolunun karşı tarafında bulunan kısımda hallediyorduk. Şimdi 20-30 metre ötedeki komşuma, markete gidebilmek için 1 kilometre yürümem gerekiyor."

'YÜRÜDÜĞÜM YOL DAHA TEHLİKELİ'

Kaya, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek "Alt ya da üst geçit yapılmasını bekliyoruz. Bizler 50 yıldır buradayız. Torunlarımız var. Komşumuza gidemiyoruz, onlar gelemiyor. Adeta şehrin ortasında mahsur kaldık." diye konuştu. Mahalle sakinlerinden 77 yaşındaki Zeki Yüksel de ekmek almaya dahi gidemediğini ifade etti. Daha önce tren yolundan karşıya geçerek markete ulaştıklarını belirten Yüksel, "Kızın vefatı sonrası her yer tellerle kapatıldı. Ben 77 yaşındayım. 1 ekmek almak için trafiğin yoğun olduğu caddenin kenarından yürüyerek bakkala gidiyorum. Yürüdüğüm yol daha tehlikeli. Devlet bize yardım etsin. Alt ya da üst geçit yapılırsa hepimiz mutlu oluruz." dedi.