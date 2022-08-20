Mahfi Eğilmez: ''Türkiye stagflasyona gidiyor''

Merkez Bankası'nın tüm beklentilerin aksine sürpriz bir kararla politika faizini düşürmesini yorumlayan ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez Türkiye'nin stagflasyona gittiğini açıkladı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdi. Eğilmez, söz konusu kararlar Türkiye'nin 4. çeyrekte stagflasyona doğru gideceği konusunda uyardı.

Sözcü'den Sayime Başcı'nın haberine göre Eğilmez, tüm dünyanın resesyon ve enflasyon arasında ciddi bir dalgalanma yaşadığını belirterek, “Türkiye de bu noktada. Büyüme yüzde 7'lerde görünüyor ama belli ki üçüncü çeyrekte yavaşladık. Büyük ölçüde böyle giderse ki, bu faiz indirimine böyle bakmak lazım, dördüncü çeyrekte veya önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Türkiye stagflasyona doğru gidecek. Eğer yeniden kredi canlanması olup da yeni bir atılım olmazsa oraya doğru gidiyoruz” dedi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığı dönemde enflasyonun yüzde 19'lar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Eğilmez, “TCMB hiç dokunmasaydı büyük bir ihtimalle enflasyon yüzde 25'lerde kur da 12 TL gibi bir yerlerde dengelenmiş olacaktı” diye konuştu. Eğilmez, bu dönemden çıkışın anahtarının beklentilerdeki iyileşme olduğunu belirterek, “Şu anda değerleme hesabına baktığınızda TCMB 250 milyar TL zarar ediyor. KKM ile adına faiz demek için her yönüyle yanlış bir politikanın içine girdik” dedi.

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, durgunluk ve enflasyonun aynı zamanda görüldüğü durumu ifade eder. Ekonomide stagflasyon olduğu dönemlerde piyasa durgundur ve fiyatlar yükseliştedir. Stagflasyon zamanlarında durgunluk ve fiyat yükselişini işsizlik oranındaki artış takip eder.

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