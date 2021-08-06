Mahkeme Türk Hava Kurumu kayyumuna ''dur'' dedi

Mahkeme, AK Partili eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu’nun 15 kentteki 44 mülkünü satmasına izin vermedi.

Mahkeme, AK Partili eski Bakan Cenap Aşçı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen THK’nin 4 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 15 kentteki 44 mülkün satış işlemlerine izin vermedi. Mahkemenin kararıyla, THK’nin Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova’daki mesken, tarla, bağ, dükkan, büro ve depo gibi gayrimenkulleri satması engellenmiş oldu.

Mahkemenin kararında, “Kayyum heyetinin Türk Hava Kurumu, THK Üniversitesi ve şirketler adına gayrimenkul ve menkul alıp satmasına izin ve yetki veren kararın tedbiren durdurulmasına, bu kararın da kayyum heyetine tebliğ edilmesine karar verilmiştir” dendi.

Birgün