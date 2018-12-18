Mahkemeden flaş Kızılay kayyum kararı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, başkanlık yaptığı kuruma kayyum atanmasına ilişkin olarak, "Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu" açıklamasını yaptı.



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılayın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İyiler kazanacak!” ifadelerini kullandı.