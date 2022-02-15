Mahkemeden gazeteci Sedef Kabaş'a ret

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmanın ardından 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, tutukluluk haline itirazda bulunulan Sedef Kabaş'la ilgili İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nden ret yanıtı geldi.

Kabaş'ın tutukluluk haline devam kararı veren mahkeme, duruşmayı da 11 Mart'a erteledi.