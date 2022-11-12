Mahkemeden kanser ilacı kararı

Ankara'da akciğer kanseriyle mücadele eden bir hasta tedavide kullanılması gereken ancak geri ödeme listesinde bulunmayan ilacın ücretinin SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.

Ankara’da bir hastanede H.G. isimli vatandaşa, akciğer kanseri teşhisi konuldu. Gerçekleştirilen testler neticesinde kanserin çok fazla yayıldığı ve standart tedavi yöntemi olan kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için yurt dışından 'atezolizumab' etken maddeli "Tecentriq” isimli ilacın kullanılacağı söylendi. H.G., yurt dışından ithal olarak getirilen ve fiyatı yüksek olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK'ya başvurdu. SGK ise ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı, geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı yönünde cevap verdi.



Mahkemeye başvurdu

H.G., avukatı Eliz Atlı aracılığıyla Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını ve bir an önce tedaviye başlanması için ilacın SGK tarafından karşılanması talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi ise 3 gün içinde karar vererek SGK’nın kararı ile ilgili yürütmenin durdurulmasına hükmetti.



“Kemoterapi ve Radyoterapi kanseri ilerletti”

Müvekkilinin aldığı standart tedavi yönteminin kanseri ilerlettiği söyleyen avukat Eliz Atlı, “Derneğimiz bünyesinde birçok emsal karar alabilmek için genç hukukçularla çalışmaktayız. Bunlardan bir tanesi de medyada akıllı ilaç davaları olarak adlandırılan ve SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmayan ilaçlardır. Müvekkilime 8 sene önce ileri evre kanser teşhisi kondu. Standart tedavi yöntemi olarak adlandırılan kemoterapi ve radyoterapileri derhal uygulandı. Ancak bu tedaviler hastalığı durdurmak yerine bir nebze daha ilerlettiği görüldü. Bundan dolayı yeni tedavi yöntemleri olan akıllı ilaç ve immünoterapi tedavileri alternatif olmayan yöntem son çare olarak hastaya önerildi” ifadelerine yer verdi.



“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başvurumuzu reddetti”

Avukat Atlı, Endikasyon kullanım şartlarını sağlamadıkları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun başvurularını reddettiğini söyledi. Olay sonrasında dava açtıklarını ve ardından 3 günlük bir sürede onay yazısı aldıklarını aktaran Atlı, “Çeşitli başvurularda bulunduk. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu ilgili ilacın kullanımına kendi mevzuatındaki endikasyon kullanım şartlarını sağlamadığını ve eksik başvuru yaptığımız gerekçesiyle reddetti. Eksiklikleri tamamlayıp tekrar başvurduğumuzda ilgili eksikliklerin tamamlandığını ancak yine endikasyon şartlarını sağlamadığı bize tebliğ edildi. Bizde yaşam hakkı ve sağlık hakkına dayanarak ilgili davayı açtık 3 gün gibi rekor sürede durdurma aldık. Bu bağlamda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu yeniden bir onay yazısı düzenledi. Hasta şu anda ilacını kullanmaktadır” dedi.



Müvekkilinin psikoloji hakkında da konuşan Avukat Atlı şu ifadelere yer verdi: “İlk başlarda psikolojisi çok kötü bir durumdaydı. İlaca ulaşamıyordu. Kemoterapi ve radyoterapi gördüğü için kanser ameliyatla bile alınamayacak durumdaydı. Şu an kendisi çok rahatlamış ve tedavisine ulaşmanın mutluluğu ailesiyle birlikte yaşıyor.”



“Hukuk alanlarında araştırmalar yaparak, emsal kararlar almak için çaba göstermekteyiz”

Genç Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Furkan Nuri İlhan emsal kararlar almak için uğraştıklarını dile getirerek, “Dernek bünyesinde birçok arkadaşımızla birlikte projeler yürütmekteyiz. Hukukun farklı alanlarında araştırmalar yaparak, mahkemelerden emsal kararlar almak için çaba göstermekteyiz. Yapmış olduğumuz bu araştırmalar hukuk camiasına katkı sağlamak amacıyla yapmaktayız” ifadelerini kullandı.



“İlaçlar ithal edildiği için SGK tarafından karşılanmamaktadır”

Genç Hukukçular derneği tarafından çalışması yapılmış bir konu hakkında bilgi veren Avukat Adil Altuntaş, ithal edilen bu ilacın SGK tarafından karşılanmadığını belirterek, “Kanser hastalığı şu anda günümü vebası olarak nitelendirilen bir hastalıktır. Tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Modern tıp biliminde yeni nesil tedavi olarak akıllı ilaç ve immünoterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Bazı hastalar bakımından bu yöntemler alternatifi olmaya son çareler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu ilaçlar ithal edildiği için SGK tarafından karşılanmamaktadır” ifadelerine yer verdi.