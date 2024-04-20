  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin meydana geldiği saat 14.13 olarak aktarılırken depremin derinliğinin 9 km olduğu belirtildi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Malatya deprem deprem malatya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da toprak kayması: 24 bina ve 96 kişi tahliye edildi İstanbul'da toprak kayması: 24 bina ve 96 kişi tahliye edildi Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar Prof. Dr. Naci Görür: ''Fay eğildi, İskenderun çöküyor ve batıyor'' Prof. Dr. Naci Görür: ''Fay eğildi, İskenderun çöküyor ve batıyor'' Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ? BDDK açıkladı: Limit 250 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı BDDK açıkladı: Limit 250 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı 45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu 45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti Sahte asker sivil polise yakalandı Sahte asker sivil polise yakalandı Yeni Citroen C3 Aircross SUV piyasasını sallayarak döndü Yeni Citroen C3 Aircross SUV piyasasını sallayarak döndü