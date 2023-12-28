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Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'da şiddetli deprem
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD'dan alınan verilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.34'te meydana gelen depremin derinliği ise 17.3 kilometre olarak açıklandı. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası bir okulda çocuklar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

MALATYA DÜN DE SALLANDI

Dün, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. Yer Biliimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yaptığı açıklamada, ''Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da 4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya fayının güney ucunda. Malatya fayının Maraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle.'' ifadelerini kullanmıştı. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler malatya deprem son depremler
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