  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Malatya'nın ardından bir deprem de Adana'da

Malatya'nın ardından bir deprem de Adana'da

Malatya'nın ardından bir deprem de Adana'da
Güncelleme:

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 13.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

Malatya'da sabaha karşı depremMalatya'da sabaha karşı depremGüncel

 

Etiketler afad deprem adana
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenomen vücut geliştirme sporcusunun trajik ölümü! Halterin altında kaldı
Antalya'da butik otelde facia: 2 ölü, 12 yaralı
Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri belli oldu
İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı
Bu hafta parasını ona yatıran kazandı
Yine kıyak atama iddiası: Daire başkanı eşini şube müdürü yaptı
Pençe-Kilit harekatından kahreden haber: 1 asker şehit oldu
Teslim edilen TOGG sayısı açıklandı
Hande Sarıoğlu sere serpe güneş banyosu yaptı; Instagram alev aldı
Kız kardeşinin kesik başıyla sokakta yürüdü