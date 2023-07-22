Malatya'nın ardından bir deprem de Adana'da
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 13.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
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