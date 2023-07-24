Mangal keyfi zehir oldu! Parlayan alevlerden böyle kurtuldu

Bursa'da ailesiyle piknik yaparken mangal jelinin alev alması sonucu vücudunda ciddi yanıklar oluşan bir vatandaş, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ailesiyle birlikte gittiği Gölyazı'da mangal kömürünü alevlendirmek isteyen 30 yaşındaki Sabri Karakaş, kullandığı mangal jelinin parlamasıyla alevler içinde kaldı. Göle atlayarak alevlerden kurtulan Karakaş, ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne getirildi. Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan Karakaş, ilk değerlendirmelerin ardından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonucu servise alınan Karakaş'ın tedavisine devam ediliyor.

"EN YAKIN YERDEN KENDİMİ GÖLE ATTIM"

Ailesiyle geçireceği keyifli vaktin zehir olduğunu dile getiren hasta Sabri Karakaş, "Ailecek bir göl kenarında mangal yapalım dedik. Odunlarla beraber mangalı yaktık. Daha sonra kömür attığım zaman mangal söndü sandım. Üzerine mangal yakıcı jeller var. Yanımızda onlardan vardı. Ondan dökmek istedim. Daha önce birkaç kere kullanmıştım. Döktüğüm anda nasıl olduğunu anlamadan içine alev karıştı galiba bir anda patladı elimde. Ne olduğunu anlayamadım zaten olayın şoku ile çevredekiler yanıyorsun dediler. Bunu duyunca en yakın yerden kendimi göle attım. Aile seslendim hemen beni hastaneye götürün. Canım çok yanıyordu çünkü. Bursa Şehir Hastanesi'ne geldik. Sağ olsunlar yanık merkezinde çok ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. Doktorlarımız devamlı yanımızda ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar" dedi.

"KEYİF YAPALIM DERKEN EZİYET OLDU"

Mangal yapılırken jel kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizen Karakaş, "Mangal keyif işiydi, keyif yapalım diye gittik. Tamamen bize eziyet oldu. Bir an önce iyileşip aileme kavuşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"KONTROLSÜZ VE BİLİNÇSİZ ŞEKİLDE KULLANILMAKTA"

Hastanın tedavisini yürüten Bursa Şehir Hastanesi Erişkin Yanık Sorumlusu Op. Dr. Selma Beyeç, yaptığı açıklamada yaz mevsimiyle birlikte mangal sebepli yanık vakalarının arttığına dikkat çekti. Özellikle mangal jeli kullanmanın tehlikelerine değinen Op. Dr. Beyeç, "Mevsimsel olarak yaz aylarında artış gösteren mangal jeli olarak tabir edilen parlayıcı ve yanıcı maddeye bağlı yanıklara dikkat çekmek istiyorum. Piyasada perakende olarak marketlerde herhangi bir sınırlama gözetilmeden herkes açık şekilde satılan, kolaylıkla ulaşılabilir ve ucuz olan bu maddeler, kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde kullanılmakta. Sonuç olarak geniş ve derin yanıklara hatta bazen birden fazla kişinin yandığı kazalara neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.