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Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Son Ankara anketi açıklandı

Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Son Ankara anketi açıklandı
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Yerel seçimlere sadece 1 ay kala, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan son anket sonucu açıklandı.

Ankara için yapılan son seçim anketinde, mevcut belediye başkanı ve CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın yarışı önde götürdüğü görüldü.

Seçim yaklaşırken anketler de artmaya başladı. ALF Araştırma, Ankaralılara, “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?” diye sordu. Ankaralı seçmenin yüzde 41,4’ü bu soruya Mansur Yavaş derken, AK Parti’nin adayı Turgut Altınok’u seçenek olarak görenlerin yüzdesi ise 37,5 oldu.

İşte ALF Araştırma’nın Ankara anketinin sonuçları:

CHP – Mansur Yavaş: Yüzde 41,4

AK Parti – Turgut Altınok: Yüzde 37,5

İYİ Parti – Cengiz Topel Yıldırım: Yüzde 6,4

Yeniden Refah Partisi Suat Kılıç: Yüzde 2,3

Zafer Partisi – Bartu Soral: Yüzde 2,1

Yerel seçimlere sadece 1 ay kala, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan son anket sonucu açıklandı.

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