Mansur Yavaş'ın Ankara için ilk vaadi gerçekleşti

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın vaatleri arasında yer alan "su ücretlerine indirim"i daha erken seçim yapılmadan gerçek oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarına yüzde 30 oranında indirim yaptı. AK Partili Büyükşehir Belediyesi'nin bu indirimini "seçim yatırımı" olarak değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, “Diğer illeri incelediğimizde şu anki fiyatlar çok yüksek. Yüzde 30 indirim bile belki denkliyor belki yine üzerinde kalıyor” dedi.

BELEDİYEDE OY BİRLİĞİYLE KARAR ALINDI

Dün akşam, bu ayın son oturumunu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, oybirliğiyle su ve atık su tarifesinde yüzde 30 indirime gidilmesini kararlaştırdı. Gerede’den gelen suyun kısa sürede Ankara’ya ulaşacak olması ve Kesikköprü’den su alınmayacağı için enerji maliyetinin düşmesi gerekçesiyle uygulanacak indirimli yeni tarife, hafta başından itibaren yürürlüğe girecek.