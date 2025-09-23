  1. Anasayfa
  Mansur Yavaş'tan soruşturmayla ilgili ilk açıklama: ''ABB'ye neden yapılmıyor diyerek yaptırdılar''

Mansur Yavaş'tan soruşturmayla ilgili ilk açıklama: ''ABB’ye neden yapılmıyor diyerek yaptırdılar''

Mansur Yavaş'tan soruşturmayla ilgili ilk açıklama: ''ABB'ye neden yapılmıyor diyerek yaptırdılar''
Güncelleme:

ABB Başkanı Yavaş, konser harcamaları soruşturmasına ilişkin “ABB’ye neden yapılmıyor diyerek operasyon yaptırdılar. Gözaltına alınanların biri hariç hepsi eski dönemden” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik başlatılan konser harcamaları soruşturmasına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, operasyonun siyasi amaçla yapıldığını söyledi.

Halk TV'ye konuşan Yavaş, geçtiğimiz kasım ayında gündeme gelen konser harcamaları iddialarının ardından ilgilileri görevden aldıklarını ve iç soruşturma başlattıklarını hatırlattı. “Biz kendi incelememizi yaptık, herhangi bir usulsüzlük tespit etmedik” diyen Yavaş, sürecin siyasi boyutuna dikkat çekti.

“Tüm CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor, ‘ABB’ye neden yapılmıyor’ diyerek bu operasyonu yaptırdılar. Gözaltına alınanların biri hariç hepsi eski dönemden” ifadelerini kullanan Yavaş, belediyenin şeffaflık ve hesap verebilirlikten taviz vermeyeceğini vurguladı.

Yavaş, geçen kasım ayında ortaya atılan iddiaların ardından gerekli adımları attıklarını hatırlatarak, “İlgilileri görevden aldık, kendi içimizde de soruşturma başlattık. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi” dedi.

Operasyonun siyasi saiklerle yapıldığını vurgulayan Yavaş, “ABB’ye neden yapılmıyor diyerek operasyon yaptırdılar. Gözaltına alınanların tamamına yakını eski dönemden kalma çalışanlar. Sadece bir isim benim dönemimde görev yaptı, onu da zaten ben görevden almıştım” ifadelerini kullandı.

Yavaş, davet edilmeleri halinde şüphelilerin ifadelerinin alınabileceğini, gözaltı sürecinin gereksiz olduğunu söyledi. Ayrıca elinde Melih Gökçek dönemine ait 97 dosya bulunduğunu belirterek, “Tam 97 dosya verdim, hepsinde takipsizlik kararı verildi. Bu dosyaları basın toplantısında tek tek göstereceğim” açıklamasını yaptı.

Eski başkan Melih Gökçek’in operasyondan saatler önce sosyal medyada yaptığı paylaşımı da hatırlatan Yavaş, “Attığı tweete bakınca işin boyutu anlaşılıyor. Nasıl haberi olur, bunu savcılara sormak lazım” diye konuştu.

Yavaş, önümüzdeki zamanlarda kapsamlı bir basın toplantısı yaparak hem dosyaları hem de sürecin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

