Mansur Yavaş'tan tarihi rest: ''Danıştay kararı var, neden yargılanmıyor? Alın bunları içeri!''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara sert tepki gösterdi. Melih Gökçek dönemine ait dosyaların bekletildiğini savunan Yavaş, Danıştay'ın "yargılansın" kararına rağmen adım atılmadığını vurguladı. Yavaş "Yolsuzluk yapanın partisi olmaz, Allah belasını versin" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında toplanan belediye başkanları zirvesinde gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaları "itibarsızlaştırma operasyonu" olarak nitelendiren Yavaş, yargıda çift standart uygulandığını savundu.

"Melih Gökçek yargılanmadan hukuktan bahsedemezsiniz"

Konuşmasında eski başkan Melih Gökçek dönemine ait suç duyurularına değinen Yavaş, yargı organlarına seslendi: "Verdiğimiz dosyalar ortada. Danıştay’dan Melih Gökçek’in yargılanması için oybirliğiyle karar çıktı ama hala belediyemize müfettiş gelmedi. Siz bu ülkede Gökçek ve ailesini yargılamadan asla hukuktan bahsedemezsiniz!"

"Delilden sanığa değil, sanıktan delile gidiliyor"

Müfettişlerin sadece 2019 sonrası dönemi incelemek istediğini, eski dosyaların ise zaman aşımına bırakıldığını ileri süren Yavaş, "Delilden sanığa gitmek gerekirken, sanığı ellerine alıyorlar, '2019'dan sonraki tüm dosyaları gönderin' diyorlar. Eskiyi incelemek istemiyorlar. Bizim tek derdimiz eşit hukuk, eşit muamele" ifadelerini kullandı.

"Seçilmişin ensesinden tutamazsınız"

Esenyurt Belediye Başkanı’na yönelik gözaltı sürecini eleştiren Mansur Yavaş, seçilmişlerin itibarının korunması gerektiğini vurguladı. Yavaş, "Belediye başkanlarımızı ensesinden tutup itibarsız görüntüler vermek kimsenin hakkı değildir. Biz makamı değil, itibarımızı koruma derdindeyiz. Gerekirse itibarımız için makamı terk etmeye hazırız" dedi.

"Yolsuzluk yapanın partisi olmaz, Allah belasını versin"

Yolsuzluk iddiaları konusunda parti ayrımı gözetilmemesi gerektiğini belirten Yavaş, "Yolsuzluk yapanın partisi olmaz, Allah belasını versin kim olursa olsun! CHP’li de olsa, AK Partili de olsa herkes hesap verecek" diyerek ortak bir hukuk platformu kurulması çağrısında bulundu.