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Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.10'da merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi, Mudanya açıkları olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler marmara marmara denizi deprem
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