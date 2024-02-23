Marmara'da deprem! İstanbul ve Bursa sallandı

Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. Bugün saat 15:14'te Bursa'da merkez üssü Gemlik olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul, Balıkesir ve Yalova olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Haber3.com Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. Bugün saat 15:14'te Bursa'da te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem başta İstanbul, Balıkesir ve Yalova olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son bilgilere göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15:14'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçülürken, derinliği de 10,86 km oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,0 ve derinliğini 4,9 km olarak açıkladı. Depremin merkez üssünü ve bölgedeki aktif fayları gösteren harita... AFAD'DAN SON DEPREMLER Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...