Marmara'daki peş peşe depremler sonrasında korkutan açıklama

Marmara Denizi'nde son günlerde peş peşe meydana gelen depremler endişe yaratırken Deprem ve jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbulluları "en kötüsüne hazırlanın" diyerek uyardı.

Marmara Denizi'nde daha önce de defalarca depremlerin yaşandığı Marmara Ereğlisi açıklarındaki fay hattında bugün de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hatırlanacağı gibi 3 gün önce 2 Ekim'de de aynı fay hattında 5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. 23 Nisan'da da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve İstanbul ve çevre illerde tüm şiddetiyle hissedilmişti.

Deprem ve jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 7'den büyük deprem olmayacağını söylese de en kötü senaryoya uygun hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Bektaş'ın sık sık depremle sallanan Marmara Bölgesi'ne ve beklenen büyük İstanbul depremine yönelik yaptığı paylaşım şöyle

"Hazırlıklar en kötü senaryoya göre yapılmalıdır.

Ortak jeolojik ve sismik özelliklere sahip Marmara Havzasının üç Çukuru (Tekirdağ, Orta Marmara, Çınarcık) 1935,1963, 2025 yıllarında M6,2-6,4 karakteristik depremler üretmişlerdir.

Neden karakteristik? Yüksek ısı akısı, ince kabuk, akışkan döngüsünün neden olduğu zayıf faylar, 10-20 km derinlikte sürünen (creep) faylar her üç çukurun üretebileceği ortak karakteristik depremleri gösterir. Daha önce öngördüğümüz Marmara da batıdan doğuya stres transferi ve deprem göçü (1912-1963-1999) 2025 M6,2 Silivri depremiyle ispatlanmıştır.

Batıdan doğuya deprem göçünde gecikmiş, kırılmayan ara bariyerler (orta Marmara ve Çınarcık Çukuru fayları) tıpkı Silivri depremi gibi creep nedeniyle yeterince gerilme biriktirememiş fay segmentleridir."

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

