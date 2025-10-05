  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara'daki peş peşe depremler sonrasında korkutan açıklama

Marmara'daki peş peşe depremler sonrasında korkutan açıklama

Marmara'daki peş peşe depremler sonrasında korkutan açıklama
Güncelleme:

Marmara Denizi'nde son günlerde peş peşe meydana gelen depremler endişe yaratırken Deprem ve jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbulluları "en kötüsüne hazırlanın" diyerek uyardı.

Marmara Denizi'nde daha önce de defalarca depremlerin yaşandığı Marmara Ereğlisi açıklarındaki fay hattında bugün de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hatırlanacağı gibi 3 gün önce 2 Ekim'de de aynı fay hattında 5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. 23 Nisan'da da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve İstanbul ve çevre illerde tüm şiddetiyle hissedilmişti.

Deprem ve jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 7'den büyük deprem olmayacağını söylese de en kötü senaryoya uygun hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Bektaş'ın sık sık depremle sallanan Marmara Bölgesi'ne ve beklenen büyük İstanbul depremine yönelik yaptığı paylaşım şöyle

"Hazırlıklar en kötü senaryoya göre yapılmalıdır.

Ortak jeolojik ve sismik özelliklere sahip Marmara Havzasının üç Çukuru (Tekirdağ, Orta Marmara, Çınarcık) 1935,1963, 2025 yıllarında M6,2-6,4 karakteristik depremler üretmişlerdir.

Neden karakteristik? Yüksek ısı akısı, ince kabuk, akışkan döngüsünün neden olduğu zayıf faylar, 10-20 km derinlikte sürünen (creep) faylar her üç çukurun üretebileceği ortak karakteristik depremleri gösterir. Daha önce öngördüğümüz Marmara da batıdan doğuya stres transferi ve deprem göçü (1912-1963-1999) 2025 M6,2 Silivri depremiyle ispatlanmıştır.

Batıdan doğuya deprem göçünde gecikmiş, kırılmayan ara bariyerler (orta Marmara ve Çınarcık Çukuru fayları) tıpkı Silivri depremi gibi creep nedeniyle yeterince gerilme biriktirememiş fay segmentleridir."

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

text-ad
Etiketler Prof. Dr. Osman Bektaş Osman Bektaş deprem marmara Marmara depremi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? ALTAY Tankı’nda ''başladı'' denilen seri üretim başladı mı, başlamadı mı ? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN motoru tartışmalarını ''garip'' buldu! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Bahçeli revizyonu iddiası: ''O isim Bahçeli için görevden alınabilir'' Soğuklar, fırtına ve yağışlar birarada geliyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Soğuklar, fırtına ve yağışlar birarada geliyor: Çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi! Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrasında isim vere vere eleştiri yağdırdı Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan eleme: Gözyaşlarına hakim olamadı Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği Yazı bikinili pozlarıyla sürdüren güzel oyuncudan sürpriz imaj değişikliği İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! İran'ın ahlak polisleri gibi... Mini etekli genç kıza sokak ortasında kadın tacizi kamerada! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya! Milli kadın bilardocumuzdan tarihi geri dönüş: 4-0 mağlubiyetten altın madalyaya!
Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Sofraların yine tadı kaçtı: Ünlü markaların gıda ürünleri de tahşiş ve hile listesinde ifşa oldu! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Türkiye'nin en sevilen SUV'u yenilendi: Hem yenilendi hem de elektriklendi! Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son erken seçim anketinin sonuçları açıklandı Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama İstanbul'un ''bastonlu dede''siydi... Suçüstü yakalandı! İstanbul'un ''bastonlu dede''siydi... Suçüstü yakalandı! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat adliye kombinine yönelik eleştirler karşısında ağzını bozdu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat adliye kombinine yönelik eleştirler karşısında ağzını bozdu 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi 68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi DEM'li vekilden eli kanlı bölücü bebek katili Öcalan için canlı yayında skandal çağrı! DEM'li vekilden eli kanlı bölücü bebek katili Öcalan için canlı yayında skandal çağrı! Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu Bozdur bozdur harca Türkiyem! 2026 yılının zamlı asgari ücreti için ilk rakam belli oldu