Marmaray da bayramda ücretsiz
Marmaray, Kurban Bayramı’nın süreceği 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak.
Marmaray seferleri, 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasındaki Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacak. Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir Marmaray trenlerimiz ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metromuz Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.
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