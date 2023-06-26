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Marmaray da bayramda ücretsiz

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Marmaray, Kurban Bayramı’nın süreceği 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Marmaray seferleri, 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasındaki Kurban Bayramı’nda ücretsiz olacak. Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir Marmaray trenlerimiz ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metromuz Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Marmaray ücretsiz bayram
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