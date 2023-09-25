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Marmaray'da ''LGBT'' krizi! TCDD suç duyurusunda bulundu

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Marmaray'da çekilen ve ''LGBT kamu spotu'' olarak sosyal medya paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

TCDD sosyal medyada 'LGBT kamu spotu' olarak yayınlanan görüntülere ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. TCDD tarafından yapılan suç duyurusunda söz konusu film için 29 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya reklam filmi olarak izin talep edildiği, Genel Müdürlük tarafından reklam filmi içeriğinin ticari sır olabileceği için daha fazla sorgulanmadığı ve sosyal medyada paylaşılmak üzere trenlerin kullanılmadığı kapalı bir alanda boş bir tren setinde izin verildiği aktarıldı. Suç duyurusunun izin verildiği gibi reklam filmi olarak değil de sözde kamu spotu olarak çekildiği, izinden çok daha sonra 23 Ağustos tarihinde yayınlandığı, dolayısıyla paylaşımın içeriği, zamanı ve paylaşım yapılan platformun hiç birisinin verilen izne uygun olmadığı belirtildi. Yapılan suç duyurusunda bahsi geçen olay hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılması talep edildi. 

DHA

Etiketler marmaray lgbt kamu spotu
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