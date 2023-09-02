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Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, ekipler yol açma çalışması başlattı.

Karaca Mahallesi'ndeki Karacahisar mevkisi Tuzla ve Longöz koyu arasında ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 5 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, ekipler yol açma çalışması başlattı.

Yangını söndürme çalışması sürüyor.

Etiketler MARMARİS yangın orman yangını
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