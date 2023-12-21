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Marmaris’te sağanak yağış ve fırtına alarmı

Marmaris’te sağanak yağış ve fırtına alarmı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.

Marmaris’te dün geceden bu yana etkili olan fırtına sabahın erken saatlerinde Osmaniye Mahallesi Kuyucak Sokak’ta iki adet aydınlatma direğinin ve bir ağacının devrilerek yolu kapatmasına neden olmuştu. Ekipler hızlıca müdahale ederek yolu ulaşıma açarken, elektrik verilemeyen bölgelere ise yapılan çalışmanın ardından elektrik sağlandı.

Çetibeli Mahallesinde aydınlatma direğine yıldırım düşerken, mahallede kısmı elektrik kesintisinin devam ettiği bilgisi edinildi. Çamlı Mahallesi’nde ise bazı işyerlerinde sağanak yağışların etkisi ile su baskınları olduğu öğrenildi. Söğüt Mahallesi’nde de şiddetli fırtına bir evin çatısını uçurdu, şans eseri yaralanan ve can kaybı yaşanmadı.

Marmaris ilçe genelinde jandarma, emniyet, belediye ve tüm kurumlar teyakkuz halinde oluşabilecek olumsuz durumlara müdahale etmek ve önlemek amaçlı çalışmalarına devam ediyor.

Etiketler marmaris fırtına sağanak
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