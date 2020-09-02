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  3. 02 Eylül 2020 17:00

Maske uyarısı yapan müşteriyi böyle azarladı

Arnavutköy'de, maskesini çenesinin altında tutan kasiyeri uyaran müşteri bir anda beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Uyarıyı dikkate almak yerine üste çıkan kasiyer ile müşteri arasındaki tartışma kameralara yansıdı.

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Maskesini çenesinin altına takan kasiyeri uyaran müşteri, kendisini bir anda tartışmanın ortasında buldu. Kasiyer, maskesini takmak yerine, kendisini uyaran müşteriye hakaret etti. Maske uyarısı yapan müşteri o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Arnavutköy'de, maskesini çenesinin altına takan kasiyer, kendisini uyaran müşteriyle tartıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de yaşanan olayda koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına getirilen maske zorunluluğuna uymayan çalışan, bir müşteri ile tartıştı. Aldığı ürünleri kasaya getiren bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri görünce uyarmak istedi. Kendisini uyaran vatandaşlara kulak asmayan kasiyer daha sonra kendisini görüntüleyen bir müşteriye "Bas git" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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