Maskesiz dışarı çıkmayın! İki bölge için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı beklendiğini duyurdu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, rüzgarın etkisiyle atmosferde taşınan küçük toprak parçacıklarının ve diğer tozların bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. Bu parçacıklar genellikle çöllerden, kurak topraklardan veya aşırı otlatılmış arazilerden kaynaklanır. Toz taşınımı, hava kirliliğinin önemli bir kaynağıdır ve insan sağlığı, çevre ve ekonomi üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olabilir.

İnsan sağlığı için önemli bir tehdit olan toz taşınımı konusunda uyarıda bulunan uzmanlar; özellikle astım, bronşit, ve alerjisi olan hastalar ile yaşlıların dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Tozlu havalardan korunmak için dışarıda maske takılması, pencerelerin kapalı tutulması ve bol bol su içilmesi öneriliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU