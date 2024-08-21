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Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü ? Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü ? Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de maymun çiçeği virüsü vakasının olmadığını kaydederken, yurttaşları panik olmamaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, M çiçeği (Maymun çiçeği, Mpox) virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede vaka görülmediğini söyleyen Memişoğlu "Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu şunları kaydetti:

"Covid gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok.

İnsanlar paniklemesinler, sağlıkçılar olarak her türlü tedbiri almış durumdayız. İnşallah ülkemize gelmez, gelirse de gereğini yaparız. Bu konuda insanların rahat olmasını istiyorum.

Covid aşısını kısa sürede üretebilen bir ülke her türlü aşıyı üretebilir. Gerektiği zaman bu aşıyı hem tedarik edebilecek, hem de üretebilecek gücümüz var. İnsanlar bu konuda tedirgin olmasın.

Sınır kapılarında ciltteki lezyonları tespit edebilecek, bu tür girişleri kontrol edebilecek insanlara daha hassas olmaları konusunda ifadede bulunduk. Bu konuda hassasiyet söz konusu gümrüklerde. Ama özel bir önlem ya da kısıtlama almayacağız."

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Etiketler maymun çiçeği virüsü mpox mpox Maymun çiçeği maymun çiçeği virüsü türkiye vaka
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