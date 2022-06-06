  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Maymun çiçeğinden sonra yeni tehlike! Hastaneler doldu taştı: Tehlike Avrupa'ya çok yakın

Maymun çiçeğinden sonra yeni tehlike! Hastaneler doldu taştı: Tehlike Avrupa'ya çok yakın

Maymun çiçeğinden sonra yeni tehlike! Hastaneler doldu taştı: Tehlike Avrupa'ya çok yakın

İki sene boyunca dünyanın kabusu olan koronavirüsten sonra maymun çiçeği hastalığı panik yaratmıştı. Yeni bir tehlike daha ortaya çıktı.

Orta Doğu'dan başlayan toz bulutu Avrupa'yı da tehdit etmeye başladı. Irak'ta ülkeyi vuran şiddetli toz bulutları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Bağdat'ta uçuşlar askıya alındı. Şimdiye kadar dört kişi toz bulutu nedeniyle hayatını kaybetti. Toz bulutunun ciğerlerde hasar bıraktığı ifade ediliyor.

TOZ FIRTINASI TEHLİKESİ! DÖRT KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Orta Doğu'daki bazı ülkelerde, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava koşulları nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya dönmüş ve ağır toz fırtınaları yaşanmıştı. Binlerce kişiyi hastanelere akın ettiren ve 4 kişinin ölümüne neden olan bu toz fırtınasının önümüzdeki hafta Avrupa'yı vurabileceği iddia edildi.

Çeşitli Orta Doğu bölgeleri, şiddetli kuraklıklar, artan sıcaklıklar ve küresel ısınma nedeniyle azalan yağışlar nedeniyle Mart ayından bu yana aşırı hava koşulları ile mücadele ediyordu. Mayıs ayının ortalarında Irak, Suriye ve İran'da kum fırtınaları başlamıştı. Birçok kişiyi hasta eden ve dört kişinin ölümüne sebep olan bu kum fırtınasının ilerleyeceği ve Avrupa'ya taşınacağı öngörülüyor.

 Irak Sağlık ve Elektrik Bakanlıkları, ülkeyi vuran şiddetli toz bulutları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Bölgelerde, hastaneler nefes alma güçlüğü çeken hastalarla dolup taştı. Bağdat Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alınırken, Irak makamları çeşitli bölgelerde devlet dairelerinin kapatılmasını emretti. Irak ve Suriye'de atmosferdeki pus nedeniyle en az dört kişinin öldüğü bildirildi.

İran'da bir iklim danışmanlık şirketinden Nasim Hossein Hamzeh Guardian'a "Toz fırtınalarının sıklığının artması daha fazla sorun, daha fazla can ve mal kaybı ve daha fazla yıkım anlamına geliyor. " dedi.

'BU BİRİLERİNİN DEĞİL HERKESİN SORUNU'

Nevada Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Dekanı Müge Akpınar-Elçi, toz fırtınalarının belirli bir yeri etkilemeyeceğini ve küresel olarak geniş kapsamlı sorunlara yol açabileceğini hatırlattı. "Toz fırtınalarının etkisi bölgesel ve kıtasal sınırları aşıyor. Yani bu birilerinin sorunu değil, herkesin sorunu." dedi.

Yerel yönetimler hasarı hafifletmeye ve halkı korumaya çalışıyor ancak uzmanlar son kum fırtınasının önümüzdeki günlerde Avrupa'yı da etkisi altına alabileceğini öngörüyor. AccuWeather, Birleşik Krallık'ın bir bölümünün 18 Haziran'dan itibaren UV ışınlarının 'sağlıksız' bir seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor.

'SADECE GÖKYÜZÜNE BAKMANIZ YETERLİ'
Fırtınanın İngiltere'yi tekrar vurup vurmayacağı henüz net olmasa da, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde yarattığı etki büyük. Orta Doğu Enstitüsü iklim ve su programı direktörü Muhammed Mahmoud, iklim değişikliği devam ettikçe durumun daha da kötüleşeceğini belirtti. “Sadece gökyüzüne bakmak bizi bekleyen kıyameti anlamaya yeter'' diye uyardı.

Etiketler korona koronavirüs maymun çiçeği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar ve Euro yılın en yüksek seviyesinde
3600 ek göstergeyle maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu
Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı
Ah Nerede filminin çekildiği yer yıllar sonra görüntülendi
Barış Murat Yağcı güzel modelle aşkını ilan etti
Türkiye güzeli Elif Yılmaz ile futbolcu Batuhan Kör plajda aşka geldi
Enflasyon zammı yalan oldu! Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber
Kulislerde dikkat çeken iddia: İşte Kılıçdaroğlu'nun ''adayım'' diyeceği tarih!
Elimizden düşmüyor ama tehlike çok büyük! Poşet çayda büyük tehlike
Buldukları yeri sır gibi saklıyorlar! Kilosu 200 TL'den satılıyor