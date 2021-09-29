MEB duyurdu: Görev yeri belgesi erişime açıldı
Mili Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" ifadelerine yer verdi.
Mili Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi, e-Devlet üzerinden erişime açıldı" ifadelerine yer verdi.
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