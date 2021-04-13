  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamada MEB, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler meb yüz yüze eğitim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soğuk ve kar yağışı yurdu terk ediyor! İşte 5 günlük hava durumu
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan evlilik yıl dönümü paylaşımı
Bahçeli: ''Küçük ortaklıktan gocunmuyoruz''
Habertürk canlı yayınında ''dekolte'' uyarısı
Taksici, müşterisinin 4 bin dolarını böyle çaldı
Fatih Altaylı: Tam kapanma olmayacak
Bir Zamanlar Çukurova’da şıklık yarışı
CNN Türk muhabirinin canlı yayındaki zor anları
Bakan Koca'nın işaret ettiği kentte vakalar 4'e katlandı
TEM'de feci kaza! Kağıt gibi ezdi; görenler gözlerine inanamadı!