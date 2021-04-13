MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamada MEB, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.