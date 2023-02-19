Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini duyurdu.

Meclis çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."