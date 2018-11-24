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  3. 24 Kasım 2018 15:39

Meclis'in karşısındaki lüks otelde siyanür paniği

Ankara'da TBMM'nin karşısındaki lüks bir otelde bir kişinin siyanür ile intihar ettiği iddia edildi.

Meclis'in karşısındaki lüks otelde siyanür paniği
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Ankara’da TBMM’nin karşısındaki lüks bir otelde bir kişinin siyanür ile intihar ettiği iddia edildi. AFAD ve polis ekipleri otelde incelemelerde bulunuyor.

Ankara’daki lüks bir otelde bir kişinin siyanürle intihar ettiği iddia edildi. AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

Olay, Çankaya ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TBMMkarşısındaki lüks bir otelin görevlileri sabah saatlerinde, Fatih G.'nin odasının girişinde “siyanüriçtim odaya girmeyin” notunu bulunca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve AFAD ekipleri intikal etti. AFAD ekiplerinin intiharın siyanürle gerçekleşip gerçekleşmediği konusundaki incelemeleri devam ediyor.

Fatih G.'nin otele dün akşam giriş yaptığı öğrenildi.

İHA

siyanür , tbmm , lüks otel
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