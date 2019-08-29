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  3. 29 Ağustos 2019 22:49

Mendil satan çocuğa taciz iddiası ! Önce dövüp sonra polise verdiler

Şanlıurfa'da mendil satan bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen genç etraftakiler tarafından dövüldü. Dövülen çocuk polise teslim edildi. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi.

Mendil satan çocuğa taciz iddiası ! Önce dövüp sonra polise verdiler
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Şanlıurfa'da mendil satan çocuğa sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen genci, çevredekiler döverek polise teslim etti.
 
Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan genç, sokakta mendil satan 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, genci döverek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, taciz şüphelisinin gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

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