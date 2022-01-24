''Mercek Bulutu'' görenleri hayrete düşürdü

Van semalarında beliren ve saatlerce aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu.

Mercek bulutu, engebelerden kaynaklanan rüzgarlar sonucunda oluşuyor ve uzun süre aynı noktada kalıyor. Van semalarında bir anda beliren mercek bulutu da saatlerce aynı yerde kaldı. İşte time-laps yani hızlandırılmış haliyle mercek bulutu...