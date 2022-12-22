Messi, Ronaldo ve Kılıçdaroğlu! Kepez'de açılan pankart sosyal medyayı salladı

2022 Dünya Kupası'na damga vuran Messi ve Ronaldo'nun fotoğrafına Kılıçdaroğlu'nu ekleyen vatandaşların açtığı pankart olay oldu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önce dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, dünyaca ünlü bir marka için kamera karşısına geçmişti. İki yıldızın, satranç tahtasının iki tarafına oturdukları ve sıradaki hamlelerini düşündükleri bir konu çerçevesinde çekilen fotoğrafları, futbolseverlerin büyük beğenisini toplamıştı.

MESSI, RONALDO VE KILIÇDAROĞLU!

Yayınlandığı günden itibaren milyonlarca kez paylaşılan bu fotoğrafa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eklendi. Antalya'da 'Kepez Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun arasına montajlanarak pankart şeklinde açıldı.

"THE GOATS"

Pankartta "THE GOATS" (Dünyanın gelmiş geçmiş en iyileri) ifadeleri yer alırken, arka planda Şampiyonlar Ligi müziğinin çalması dikkat çekti. Antalya'da açılan bu pankart; alkışlarla karşılanırken, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.