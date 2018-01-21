Mete Yarar Afrin harekatını değerlendirdi

CNNTürk'te Hakan Çelik'in Hafta Sonu programına konulan olan Yarar, Türkiye'nin Afrinbölgesini çok iyi bildiğini söyledi. Yarar, "Afrin'dekilerin yüzde 80'ninin akrabası ya Kırıkhan'dadır ya Hassa'dadır ya Reyhanlı'dadır. Ya birbirlerine kız alıp vermişlerdir. Aynı aşirettendirler" dedi.

Bu sabah TSK'nın yayınladığı ve terör örgütüne ait mühimmatların bir tünelde vurulduğuna ilişkin görüntüyü yorumlayan Yarar, "Bunların vurulamayacağını düşünüyorlardı. Füzeyi görüyorsanız, yukarıdan açıyla gelmiyor, aşağıdan açıyla geliyor. Bu füzelerin özelliği kendisine yüklenmiş kodla ilerliyor. Böyle bir tüneli yukarıdan atılan bir füzeyle vurma şansınız yok, yere yakın gelmeli ki tünelin içine girsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı enstrümanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Nereye girerseniz girin, ister tünele ister yerin altına girin, Silahlı Kuvvetlerin vuramayacağı hiçbir yer yok. Bu görüntü gelinen yeri çok net gösteriyor" dedi.



DÜNYADA BUNU YAPABİLECEK ÜLKE SAYISI 5'İ GEÇMEZ

Yarar şöyle konuştu: 72 uçağın katılımı çok önemlidir. Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. Sayısal anlamda çok büyük, ama önemli olan bunun koordinasyonu. 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, havada tutarken herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Size biri füze atabilir. Bunlarla ilgili karıştırma yapacaksınız. Sırada dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız ve bütün vurulan hedeflerin kıymetlendirmesini yapacaksınız. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5'i geçmez.

Daha önceki harekatlarda 100, 150 uçakla yapılan operasyonlar gördük. Ama bu Irak kadar büyük bir cephedeydi... Siz 4 bin kilometrekare bir alanda bunu yapıyorsunuz... 4 bin kilometrekare karada büyük bir rakamdır. Ama havada bu kadar hızlı yer değiştirebilen uçakların alanı için bir futbol sahasında herkesin tıka basa durması gibidir. 4 bin kilometrekare bir hava operasyonu için anormal kısıtlı bir alan.

ZAMANLAMA

Çok tartışıldı dendi ki "Afrin harekatı neden bu kadar geciktirildi". Türkiye'nin bir 15 Temmuz gerçeğini, Türkiye'nin bir barikatlar dönemi gerçeğini, bir DEAŞ gerçeğini, Fırat Kalkanı harekatı gerçeğini unutuyoruz. Ve arkasında Türkiye'nin Afrin'e PKK'nın Türkiye içinde yapacağı unsurların temizliğini unutuyoruz. 1.5 seneden beri temizliğini unutuyoruz. Ben çok doğru zamanda, çok doğru dönemde yapıldığını düşünüyorum.

DEAŞ'IN SİLAHLARINDAN DAHA GÜÇLÜ SİLAHLAR VAR

Mete Yarar, terör örgütü YPG'nin elindeki silahların terör örgütü DEAŞ'ın elindeki silahlardan daha gelişmiş olduğunu da söyledi. Yarar dün, ABD'nin YPG'ye verdiği silahların bir kısmının vurulduğunu da açıkladı.