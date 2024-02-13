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Meteoroloji 5 ili uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 5 ili uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. 

5. Bölge Müdürlüğü; bölgede beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden sonra Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ve Batman’ın kuzeyinde, yarın öğleden sonra ise Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edilmekte olduğunu bildirdi.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ile Şırnak’ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

Etiketler meteoroloji hava durumu kar sağanak rüzgar
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