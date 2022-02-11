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Meteoroloji müjdeyi verdi: Soğuk ve yağışlı havaya veda edin!

Meteoroloji müjdeyi verdi: Soğuk ve yağışlı havaya veda edin!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, soğuk ve yağışlı hava sistemi yurdu terk ediyor. Sıcaklıkların batı kesimlerde 5 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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