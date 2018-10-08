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  3. 08 Ekim 2018 18:49

Meteoroloji uyardı ! Suriye'den geliyor... Etkili olacak !

Meteoroloji, Suriye'den gelen toz bulutu nedeniyle bazı illerin olumsuz etkileneceği konusunda uyardı.

Meteoroloji uyardı ! Suriye'den geliyor... Etkili olacak !
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Suriye'den gelen toz bulutu Kilis ve  Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkiliyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Kilis İl Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre,  Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla  kent merkezi ve bazı  ilçelerde etkili oldu.

Yoğunluğu giderek artan toz bulutu görüş mesafesinin düşmesine neden  oldu. Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini  sürdürmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa ve ilçelerinde de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden  esen rüzgarla  şehir merkeziyle özelikle Akçakale, Siverek, Viranşehir, Harran ve  Ceylanpınar ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun kent genelinde yarın da etkili  olacağını kaydetti.

Bu arada uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların toz  bulutunun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

 

AA

şanlıurfa , kilis , suriye , meteoroloji
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