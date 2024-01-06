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Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Fırtına geliyor!
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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji ise Aydın, Muğla ve Çanakkale'de fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

AYDIN, MUĞLA VE ÇANAKKALE İÇİN UYARI

Meteoroloji; Aydın, Muğla ve Çanakkale'de beklenen fırtına ve sağanak yağış için vatandaşlara uyarıda bulundu. 

Aydın

Aydın için Meteoroloji’den yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 07.01.2024 sabah ilk saatlerden itibaren Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Muğla

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla için pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, yarın (7 Ocak 2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Çanakkale

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, Çanakkale’de için fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarı da, bu gece saatlerinden itibariyle il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA/İHA

Etiketler fırtına İstanbul Valiliği Meteoroloji Rüzgar uyarı
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