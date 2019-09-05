Metin Uca'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Metin Uca yaptığı paylaşımla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderme yaparken, Yenikapı'daki israf edilen araçlara vurgu yaptı.

Metin Uca, Yenikapı'daki otomobillerin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda "Sevgili @ekrem_imamoglu başkan bir sözünü daha tutuyor, AKP yandaşlığı, savurganlığı, makam aracı saltanatının acıklı görseli, Otoshow makam aracı soygunu bölümü dev Clio galerisi ile #Yenikapı da sergileniyor :) Gelin, vergileriniz kimleri nasıl "pejmürde" etmiş görün" dedi.