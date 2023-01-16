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Metrobüs durağında korkunç ölüm

Metrobüs durağında korkunç ölüm
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İstanbul'da Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında bir yolcu, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında saat 02.00 sıralarında iddiaya göre durakta bekleyen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle yola düşerek, Bakırköy istikametinde durağa giren metrobüsün altında kaldı.

Şoför metrobüsü hemen durdururken, yurttaşlar da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, metrobüs ile durak arasında kafası sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

 İtfaiye ekipleri de durak ile metrobüsün arasında kalan kişiyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yolcu, bulunduğu yerden çıkarıldı.

 METROBÜS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler metrobüs kaza ölüm metrobüs durağı
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