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  2. Güncel
  3. 02 Aralık 2018 16:55

Mevlitte yediği lokum sonu oldu

İzmit'te, Neslihan Yılman (52) mevlitte yediği lokumun soluk borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Mevlitte yediği lokum sonu oldu
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Yeşilova Mahallesi'nde oturan Neslihan Yılman, dün komşusunun evindeki mevlide katıldı. Mevlidin okunmasının ardından dağıtılan lokumu yiyen Neslihan Yılman, aniden fenalaştı. İhbar üzerine adrese, 112 Acil ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Neslihan Yılman'ın soluk borusuna lokum kaçtığını belirledi. Neslihan Yılman, ekiplerin tüm müdahalesine karşın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Neslihan Yılman’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edilen Neslihan Yılman'ın cenazesi, Kandıra Kubuzcu Abdi Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

DHA

izmit , mevlit , lokum
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