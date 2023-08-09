MGK sonrası bildiri: Karadeniz'de gerginliğin tırmanması kimsenin menfaatine olmayacak

MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'de gerginliği tırmandırmama ve tahıl anlaşmasına geri dönme çağrısı yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından 7 maddelik bildiri yayımlandı.

Askeri harekatlarla ilgili kurulun bilgilendirildiği aktarılan bildiride, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur. FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirilmiş; Türkiye’nin başta güvenlik ve dış politika alanlarında olmak üzere, stratejik kazanımlarını engellemek maksadıyla kurgulanan ve harekete geçirilen bu ihanet şebekesine hiçbir surette mevcudiyet hakkı tanınmayacağı bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

Lozan Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü olduğu hatırlatılan bildiride, "2.Eşsiz fedakârlıklarla kazanılan Millî Mücadelemizin sonunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın yüzüncü yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti’ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilmiş; bölgemizde bir asırdır barış ve istikrara temel teşkil eden antlaşma ile kurulan düzenin milletimizin menfaatleri doğrultusunda tahkim edilmesine yönelik kararlılık teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.