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MGK toplandı: Türkiye'nin Kırmızı Kitap'ı güncellenecek

MGK toplandı: Türkiye'nin Kırmızı Kitap'ı güncellenecek
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, kamuoyunda "kırmızı kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncelleme çalışmaları da ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı'ndan toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Toplantı sonunda bildiri yayımlanması bekleniyor.

Toplantıda Suriye'deki son durum gündemde olacak.

Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Olası bir nüfus hareketliliği durumunda atılacak adımların toplantıda ele alınması planlanıyor.

Terörle mücadele gündemde

MGK'da görüşülecek bir diğer konu, terörle mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.

"Kırmızı Kitap" güncellenecek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin F-35 programına alınması da masada olacak.

Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor.

Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.

 

Etiketler Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi kırmızı kitap beştepe MGK milli güvenlik kurulu
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