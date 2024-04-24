MHP resmi hesabı Bahçeli'nin yürüyüş videosunu paylaştı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmi sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı bir video paylaşıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı videosu, MHP'nin resmi X hesabından paylaşıldı.
X'te paylaşılan video kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi. Videoya, 'Allah sağlıklı ömürler versin', 'Devlet Baba! Allah başımızdan eksik etmesin', 'Büyüğümüz, Onurumuz, Liderimiz' gibi yorumlar yapıldı.
April 24, 2024
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