MHP'den askıda ekmek eleştirilerine yanıt

MHP, İstanbul’da ekmek fiyatına zam gelmesine tepki olarak tüm teşkilatlarına çağrı yapmış, ‘askıda ekmek’ kampanyası başlatmıştı. MHP’nin kampanyasının, ekonominin kötü gidişatının bir göstergesi olduğu yönünde eleştiriler yapılmıştı.

Twitter’dan paylaşımda bulunan Yalçın, kampanyanın ‘bazı ciğersizlerin midesine dokunduğunu; aşı taşa çevirenlerin, sofraya tefrika taşıyanların ve huzura kaos doğrayanlar’ın da iş başında olduğunu ifade etti.

“Askıda ekmek, asil ve âlicenap ecdadımızın yüzlerce yıllık tesanüt geleneğinin bugüne yansımasıdır” ifadesini kullanan MHP’li yönetici, bu geleneğin ‘yaralamadan yardım etme, incitmeden paylaşma inceliğinin muazzam bir tezahürü’ olduğunu dile getirdi.

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Askıda ekmeğe siyaset katmak ve bundan suni gündemler icat etmek; milletin aşına kir akıtmaktır, ekmeğine zehir sürmektir, sofrasına necaset bulaştırmaktır. Askıda ekmek kampanyasından ekonominin batakta olduğu, milletin fakrüzaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunan densizler çekilin! Millî kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin.”