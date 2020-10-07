MHP'den Prof. Çilingiroğlu'na: ''Dilini koparırız!''

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, dün Halk TV'de katıldığı programda Türkiye'deki salgın verilerinin şeffaf olmadığını ve Türk Tabipleri Birliği'nin uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "TTB kapatılsın" sözlerini hatırlatan Çilingiroğlu, "Ankara Tabipler Odası diyor ki 'Sadece Ankara'da biz 4 bin vaka görüyoruz', oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki... Ben Bahçeli'yi anlamış değilim. Bahçeli, MHP'yi kapatsın, gitsin AKP'ye orada el kaldırsın. Niye ayrı bir partisi var anlamış değilim. Belki siz daha iyi anlarsınız" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından hem Halk TV'yi hem Çilingiroğlu'nu hem de TTB yönetimini hedef gösterdi.

Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Mehmet Çilingiroğlu adlı sözde bilim adamı ve FETÖ’cü müptezel, CHP’nin borazanı Halk TV’de bu gece fevkalade seviyesiz, edepsiz ve ahlak dışı ifadelerle Genel Başkan'ımız sayın Devlet Bahçeli’ye saldırdı.

Uzaktan yiğitlik taslamak kolay tabii… Biz bu konuda gerekeni yapar, saldırgan ve üslup mahrumu dili kökünden koparırız. Ne var ki Çilingiroğlu hayâsızı okyanus ötesinde, ağababalarının kucağına saklanıyor."

"Kabahat ondan çok, onu bizim üzerimize salarak havlatan Halk TV’de… CHP’nin davulunu çalan bu TV kanalın da sürekli olarak çeşitli bahanelerle MHP ve Devlet Bahçeli düşmanlığı yapılıyor. Hem de en seviyesiz şekilde…

"Halk TV’nin son edepsizliğinin sebebi ise Genel Başkan'ımızın Tabipler Birliği'nin kapatılması gerektiğine dair açıklamalarından duydukları endişe ve kin."

"Çünkü adının başında Türk sıfatı bulunan Tabipler Birliği'nin yönetimi Türk düşmanlarının elinde. Başkanı Fincancı, PKK yanlısı bir militan.

"Arkasında HDP’den çok CHP’nin durduğu Tabipler Birliği’ndeki bu ihanet yapılanmasını MHP lideri sayın Bahçeli’nin deşifre etmesi, iki partide de deprem etkisi yarattı"

"Bilinsin ki siyasette kirli ortaklıkları su yüzüne çıkaran MHP, daha birçok maskeyi indirip ardındaki ihanet suretlerini göstermeye devam edecek."

"Sayın Genel Başkan'ımıza dönük tahrik kokan alçakça küfür ve saldırıya çanak tutarak, FETÖ’nün it uşaklarını üzerimize saldırtan Halk TV’yi şiddetle kınıyor, bu maksatlı ve rezil yayın anlayışı hakkında işlem yapılması için ilgili mercileri göreve davet ediyoruz."