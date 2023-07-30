Mide bulandıran olay! Zeytin tankına giren şahıs için karar verildi

Manisa'da zeytin tankına girerek zeytinleri çıplak şekilde sepetleyen şahıs, gözaltına alındı. Bunu eğlence amacıyla yaptığını söyleyen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

ZEYTİN TANKINA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, zeytin tankına giren M.İ.'yi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

M.A. (42), işlemleri için jandarmaya teslim edildi. M.A. ifadesinde suçunu itiraf ederken, bunu eğlence amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MENEDİLDİ

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.

BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili işletmeye gerekli idari yaptırımların uygulandığı ve görüntülerdeki kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlığımızca inceleme başlatılmıştır. Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlilerince 29 Temmuz 2023 tarihinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 Sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca bilgi işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

DHA