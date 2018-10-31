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  3. 31 Ekim 2018 16:10

Midye avcılarına biber gazı

İzmir'de denizden kaçak midye toplayan 7 kişi zabıta ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Midye avcılarına biber gazı
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İzmit Körfezi'nde denizden kaçak midye toplayan 7 kişi, zabıta ve polis ekiplerinin kovalamasıyla yakalandı. Polis, denizden çıkmak istemeyen midye avcılarının üzerine köprünün üstünden biber gazı sıkarken, kaçak avcılara kişi başı 1322 TL ceza kesildi.

İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlandığı ihbarı üzerine Tarım İl Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, Kuş Cenneti'nin bulunduğu alanda midye avlayanları karaya çıkmaları konusunda uyardı. Ancak üzerlerinde dalgıç kıyafetleri olan bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizleme aracındaki zabıta memurları, midye avcılarını denizden çıkarmaya çalıştı. Polis ise köprünün üzerinden kaçak avcıların üzerine biber gazı sıktı. Denizde yaklaşık 1 saatlik kovalamacayla N.Y., K.E., L.K., İ.P. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yakaland

'BİZ VATANA, MİLLETE HAYIRLI İNSANLARIZ'

Midye toplayan K.E., "Biz midye toplamıyoruz, balık tutuyoruz. Ele geçirilen midye malzemeleri başkalarına ait. Öyle şeyler yapmayız biz. Biz vatana, millete hayırlı insanlarız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen midye avcılarına, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, kişi başı 1322 TL ceza kesildi.

DHA

biber gazı , kaçak midye , deniz
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